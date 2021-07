Variante Delta, i medici del Lazio contro Mourinho: "È stato in Inghilterra, ora deve fare quarantena"

José Mourinho dovrebbe arrivare domani a Roma, ma c'è il nodo quarantena. Negli ultimi giorni il tecnico è stato a Londra per fare i documenti. E sull'argomento è intervenuto anche Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma, che ha detto: "Non diamo pessimi esempi, le regole valgono per tutti".

Come scrive il quotidiano nella versione online, la variante Delta del Covid, che sta spaventando l’Inghilterra, rischia di far slittare la presentazione di lunedì 5 luglio che la Roma sta organizzando per il portoghese.

roma.repubblica.it

