Urla e tattica. È il metodo Mou

La Roma prosegue la preparazione in vista della prossima stagione sotto l'occhio vigile di José Mourinho. La parola d'ordine all'interno di Trigoria è una sola: intensità. La squadra infatti è scesa in campo ieri pomeriggio al Fulvio Bernardini e ha lavorato su alcuni dettagli tattici che sono mancati durante l'amichevole contro il Montecatini. Ai giocatori è chiesta la massima intesità, ed è lo stesso Special One a caricare gli animi durante i vari esercizi. Discorso che vale soprattutto con Dzeko, che viene richiamato e caricato durante ogni esercizio. Intanto si delinea lo schema di gioco della futura Roma, il 4-2-3-1 con gli esterni che agiranno dietro la punta (Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Perez, Villar e El Shaarawy) che dovranno svolgere compiti di finalizzazione e di inserimento per supportare l'attaccante in area di rigore. Prende sempre pù forma la Roma di Mourinho.

(Il Messaggero)