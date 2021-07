Under e Lopez, fumata grigia: Pinto spera di chiudere presto

Niente di concluso dopo la parentesi milanese di Tiago Pinto, che non chiude colpi in entrata - i più vicini Xhaka e Rui Patricio - né in uscita - fumata grigia per Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia -. Per le cessioni bisognerà infatti aspettare il fine settimana, se non l'inizio della prossima, ma la Roma potrebbe ottenere più di quanto previsto inizialmente: il turco può partire a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro più un 30% su una futura rivendita. Per Pau Lopez invece la formula rimane il prestito a 500 mila euro, con riscatto fissato a 15 milioni. Senza escludere l'obbligo di riscatto al raggiungimento di un tetto di presenze.

Per Rui Patricio distanza di circa 4 milioni tra Roma e Wolverhampton: gli inglesi chiedono 10, i giallorossi offrono 6. La speranza è di poter chiudere entro martedì.

(gasport)