Un Paese sospeso a guardare il portellone

C'è stato un momento in cui il Paese - sì, il Paese ben oltre il Grande raccordo anulare - guardava una porta. Anzi, un portellone. [...] Uscirà per primo? Poi, il portellone si è aperto, e tutti immediatamente eccolo [...]. Ma era proprio lui, Josè Mourinho, venuto da quella che fino a due mesi fa guardavamo come una luna calcistica: irraggiungibile. E invece, eccolo qua. Portato - letteralmente - da Dan Friedkin. [...]

Tanto affetto e gratitudine solo per aver scelto questa terra. Ecco il corteo, dal finestrino dell'auto bianca scende una sciarpa giallorossa, per segnalare che a bordo c'è un romanista. Come fanno i bambini quando vanno allo stadio. Ci si riconosce così. Sì, è proprio lui, Josè Mourinho.

(Il Messaggero - A. Catapano)