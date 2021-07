Un drone (giallorosso) per Mourinho: "Guardiamo gli errori"

Oltre al maxischermo per far rivedere azioni ed errori ai suoi, José Mourinho ha chiesto di utilizzare un drone (giallorosso) per riprendere dall'alto partitelle ed esercizi. Lo stesso sistema verrà utilizzato anche nel test contro la Ternana in programma oggi, ultima amichevole top secret.

In chiave mercato resta sotto osservazione la difesa e, oltre alla situazione esterni, il tecnico portoghese sta valutando anche i difensori centrali: al momento il pacchetto è composto da Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla, gli stessi che la scorsa stagione hanno incassato 78 gol in 53 partite. Chissà se basterà cambiare modo di giocare per trasformare la linea di difesa.

(La Repubblica)