Trionfo azzurri, regalo all'Italia

Chiellini alza la coppa al cielo nel tempio ormai muto di Londra. L'Italia è campione d'Europa, concedendo il bis, atteso dal 1968. Donnarumma è l'eroe della notte più lunga davanti al presidente Mattarella. Parati i rigori a Sancho e Saka. In campo anche Spinazzola e Berrettini per partecipare al trionfo. L'Inghilterra, invece, resta ancora digiuno nella competizione. Unico successo internazionale, il mondiale in casa di 55 anni fa.

Mancini chiude l'Europeo allungando la serie di partite senza sconfitte: 34 (-1 dal record della Spagna, 2007-2009). E, in piena pandemia, ha dovuto deve interrompere il suo volo sul più bello, aspettando questo torneo altri dodici mesi. Mancini, in 3 anni, ha cancellato l'Apocalisse di Ventura, fuori dal mondiale in Russia. Adesso la Nazionale ha il suo stile di gioco.

(Il Messaggero)