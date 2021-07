Tre step per Xhaka

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Tre tasselli ancora da mettere a posto. Poi partirà l'affondo decisivo per portare Granit Xhaka alla Roma. Il centrocampista di qualità e sostanza richiesto da José Mourinho fin dal suo arrivo sarà il secondo acquisto della nuova gestione tecnica dopo Rui Patricio, altro nome indicato specificamente dal portoghese. [...] Le chiavi per arrivare finalmente ad aprire le porte di casa Arsenal e lasciar andare il giocatore tanto atteso dallo Special One rispondono ai nomi di Justin Kluivert, Robin Olsen e Albert Sambi Lokonga. I primi due in uscita da Trigoria, il terzo in arrivo ai Gunners dall'Anderlecht: dovrebbe essere lui il sostituto designato di Xhaka.

