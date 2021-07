Totti: “Ora mi aspetto grandi acquisti”

“Speriamo in una Roma forte, competitiva e che possa ambire a grandi trofei“. Francesco Totti, in Sardegna per un evento benefico, ha parlato dello Special One e delle ambizioni della Roma. “Con un allenatore come Mourinho immagino che la società farà grandi acquisti. Le esclusioni di Pedro e Kluivert sono state decise da tecnico e società, e per questo vanno rispettate: da fuori siamo tutti bravi, tutti allenatori. Spinazzola? Purtroppo nel calcio possono capitare questi infortuni. Dispiace perché stava giocando un grandissimo Europeo. Tornerà più forte di prima perché ha il temperamento e voglia di emergere e di fare bene di nuovo“. Sul suo possibile ritorno alla Roma. “Il cellulare è sempre acceso, qui ogni volta che si fa una battuta si crea sempre un caso. Adesso dico che è acceso così vediamo cosa dicono“.

(corsera)