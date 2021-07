Totti e i Friedkin. Il feeling c’è… Ma idee differenti

Per il momento le strade di Totti e la Roma non sono destinate a ritrovarsi. Con la famiglia Friedkin “ha un ottimo rapporto“ come detto dal CEO Fienga. Questo, però, non ha ancora fatto scattare la scintilla capace di riprotare l’ex capitano a lavorare nella Roma. L’argomento è tornato alla ribalta con Tiago Pinto che ha risposto ai tifosi: “La sua voglia non è la mia“. Che a leggerla così suona un po’ male, ma il cui senso è assai più morbido. Il ruolo attuale di Totti è a metà tra il manager e il talent scout e gli piace. Questo gli ha già fatto riprendere i rapporti con la società giallorossa visto che Francesco ha alcuni baby tesserati della Roma. Per tornare a tutto tondo vuole entrare nella stanza dei bottoni, lì dove si decide e finora questa proposta non gli è stata fatta. Siamo ancora agli scambi delle cortesie trasversali. A Trigoria tutti giurano che arriverà il tempo in cui i Friedkin e Totti si siederanno a tavolino per pensare ad un futuro insieme.

(gasport)