Tor di Valle, il voto slitta ancora ma la Raggi perde la maggioranza

Ancora un rinvio, ma in questa occasione il ritardo sarebbe limitato: ancora pochi giorni e sulla vicenda Stadio Tor di Valle si potrà scrivere definitivamente la parola 'fine'. L’assemblea capitolina è in programma martedì e giovedì e la revoca del pubblico interesse del progetto è al primo punto dell’ordine del giorno - ieri era al quinto, motivo dello slittamento -. Ad ogni modo non sono totalmente superate le perplessità di alcuni dei Consiglieri comunali: Eurnova ha recapitato al Campidoglio due diffide, la seconda è mirata al voto in aula Nonostante la crisi in seno al M5S, i voti per la revoca non dovrebbero comunque mancare alla sindaca Virginia Raggi.

(corsport)