Tor di Valle: il Campidoglio contro Eurnova

La delibera per la revoca del pubblico interesse dello Stadio di Tor di Valle continua a slittare di settimana in settimana, e allora la sindaca Virginia Raggi passa al contrattacco minacciando querela ad Eurnova per le presunte pressioni esercitate sui consiglieri. Dal canto proprio la società difende la legittimità della propria condotta, ribadendo la responsabilità dei consiglieri rispetto agli atti votati.

E intanto la delibera rimane in attesa: . «È il presidente dell’Aula che la deve chiamare», ha spiegato la Raggi. In realtà è la capigruppo a decidere e lo stellato che ne fa parte, Giuliano Pacetti, ancora non l’ha chiesta nel rispetto dei dubbi dei suoi colleghi.

(La Repubblica)