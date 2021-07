Testaccio accende gli Special

Con l'arrivo imminente di Josè Mourinho a Roma è ovviamente in fermento anche il Roma Club Testaccio, che esprime la sua con l'intervento sull'edizione odierna del quotidiano attraverso il proprio vicepresidente, Emanuel Mariani: "Siamo riusciti ad organizzare cose che oggi ci rendono orgogliosi. Alcune goliardiche come i festeggiamenti per il tricolore del 2001 o l’arrivo dei calciatori sulle botticelle per il nostro 50esimo anniversario".

Sulla pandemia: "Ci lecchiamo le ferite di quei mesi dove la saracinesca è rimasta giù. Piano piano ci rimetteremo in carreggiata sempre grazie all’aiuto di chi ci vuole bene"

Sull'arrivo di Mourinho: "Avevamo proposto a Fienga di far venire qui Mourinho per fargli capire cosa vuol dire entrare a far parte di questa squadra. Con i Friedkin sembra esserci più dialogo e sarebbe bello tornare ad avere un rapporto più diretto coi giocatori".

(Il Messaggero)