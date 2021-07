Test Ternana. Dzeko torna ed è capitano

Seconda amichevole blindata per la Roma, dopo quella contro il Montecatini. Cresce il livello dell’avversaria - la Ternana neopromossa in Serie B. Gara ancora nascosta alla stampa e ai tifosi. Meglio, allora, prendere atto, del tabellino diffuso dal club: i giallorossi hanno battuto la Ternana 2-0 (reti di Carles Perez e Kumbulla) ed Edin Dzeko è entrato nel secondo tempo, indossando di nuovo dopo 184 giorni la fascia da capitano. Nel frattempo l’estate del tifoso della Roma si snoda tra i lavori in corso del cantiere targato Mourinho - in attesa che il mercato entri nel vivo - e l’attesa per la prima di campionato, all’Olimpico, contro la Fiorentina. I sostenitori giallorossi aspettano con ansia la possibilità di tornare a vedere le partite dal vivo, sperando di assicurarsi quella che sarà una vera e propria corsa al biglietto. Al momento, infatti, la capienza degli stadi potrà essere del 25 percento, per un totale di circa ventimila tagliandi da mettere in vendita, con il diritto di prelazione concesso ai vecchi abbonati.

(La Repubblica)