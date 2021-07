Test a Frosinone, prove di stadio contro il Debrecen

In attesa che il 22 agosto inizi ufficialmente la nuova Serie A, con la prima gara da giocare in casa contro la Fiorentina, la Roma si prepara a scendere in campo questa sera a Frosinone contro il Debrecen. I giallorossi potranno contare, probabilmente, per la prima volta sui propri tifosi visto che in 4000 potranno accedere all'impianto per sostenere la squadra di José Mourinho. La gara sarà dunque fondamentale, da un lato perché ci si aspetta risposte sul campo rispetto al lavoro che lo Special One sta svolgendo a Trigoria; dall'altro perché sarà un primo test in vista del rientro dei tifosi negli impianti per la prossima stagione. Distanziamento, mascherine FFP2, Green Pass o tampone negativo nelle ultime 48 ore, saranno questi gli elementi indispensabili per assistere alla partita e a cui i tifosi dovranno abituarsi in vista dell'inizio del campionato.

(La Repubblica)