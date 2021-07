Tassotti, Totti, la Roma e il dramma. Luis Enrique, il duro dal cuore infranto

Avversario dell'Italia nella semifinale degli Europei sarà, al timone della Spagna, Luis Enrique. Il commissario tecnico spagnolo ha molteplici incroci con l'Italia: dalla gomitata subìta per mano (gomito...) da Tassotti nel Mondiale del 1994, fino all'avventura alla Roma, iniziata con la sostituzione di Totti contro lo Slovan Bratislava e l'ex capitano che lasciava il campo senza salutare il tecnico con conseguenti fischi da parte di tutto l'Olimpico.

Arrivato sulla panchina della Nazionale nel 2018, un anno dopo ha dovuto lasciare l'incombenza all'amico e collaboratore Moreno per dedicarsi alla figlia Xana, gravemente malata. La piccola non ce la farà e, quando Lucho era pronto a riprendere le redini della Nazionale, Robert Moreno non lo era altrettanto a riconsegnargli il posto. Amicizia finita, con tanto di stracci volati in pubblico.

