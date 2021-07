Superlega, dalla Spagna: il Tribunale Commerciale di Madrid ordina all'Uefa di astenersi dall'escludere i club dalle competizioni

Continua a far discutere il progetto della Superlega, che inizialmente prevedeva 12 club fondatori, e il portale spagnolo fornisce nuovi aggiornamenti. Il 17° Tribunale Commerciale di Madrid, presieduto dal giudice Manuel Ruiz de Lara, si è pronunciato sulla vicenda scagliandosi contro la Uefa, guidata da Ceferin, e ordinando all'organo calcistico europeo di "astenersi dall'escludere i club fondatori della Superlega dalle competizioni organizzate" dalla stessa Uefa.

Inoltre, Manuel Ruiz de Lara ha ordinato di "annullare e archiviare i procedimenti disciplinari nei confronti di Real Madrid, Juventus e Barcellona", e nello specifico in merito alla "sanzione di una riduzione del 5% del reddito e nel contributo di 15 milioni di euro", oltre a "porre fine al procedimento giudiziario avviato e alla sanzione di 100 milioni di euro in caso di mancato rispetto degli impegni dell'accordo e, in particolare, se intendono partecipare alla Superlega". Inoltre, l'Uefa deve annullare qualsiasi altro termine che "ha l'effetto di impedire o ostacolare, direttamente o indirettamente, la preparazione della Superlega".

Lo scorso maggio Ruiz de Lara aveva posto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea per chiarire se vi fosse un abuso di posizione dominante da parte dell'Uefa e della Fifa.

(confilegal.com)

