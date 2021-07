Stadio, si vota. La Raggi diffida

Domani si apre una settimana decisiva per archiviare il capitolo di Tor di Valle. La Roma, infatti, spera di chiudere una pagina per aprirne una nuova con un impianto che sia la vera casa giallorossa. La sindaca Raggi farà votare la delibera che annulla il pubblico interesse per lo stadio di Tor di Valle, riproponendola martedì in assemblea capitolina. Non è al primo punto dell’ordine del giorno, ma ci sono in precedenza temi che dovrebbero essere affrontati rapidamente. Di sicuro la prima votazione andrà nulla, nella seconda votazione, giovedì, scende il quorum e bastano 16 voti per avere la maggioranza.

La Raggi intanto sta preparando una diffida a Eurnova e probabilmente anche alla Cpi di Vitek, che nei giorni scorsi ha firmato il rogito per l'acquisto dei terreni dello stadio. La Roma sostiene che l'iter per l'approvazione definitiva del progetto non si è concluso per inadempienza di Eurnova, che doveva fornire documenti, dalle fidejussioni al certificato antimafia, mai arrivati in Comune. Per questo di fronte alle lettere ricevute, dove è ipotizzata l'azione risarcitoria, potrebbe essere il Campidoglio ad aprire le vie legali.

(corsport)