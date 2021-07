Stadio Roma, Raggi: "Aspetto i Friedkin in Campidoglio. Pallotta? Le sue parole valgono quel che valgono"

CORSPORT - Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un'intervista rilasciata al quotidiano romano, ha parlato della revoca della delibera sul pubblico interesse inerente al progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, atto necessario per procedere alla presentazione di un nuovo progetto in un'altra zona

Ha già incontrato i Friedkin. Avete un’idea sull’area?

"Non ne abbiamo ancora parlato. Non avrebbe avuto senso, sarebbe stato irrituale con un altro dossier ancora aperto. Aspetto la proposta e aspetto Dan e Ryan Friedkin in Campidoglio".

Dopo la presentazione di un progetto che tempi prevedete?

"È presto per dirlo. Il progetto stesso verrà analizzato dai vari uffici, i tecnici si parleranno. Ma noi siamo pronti a fare tutto nel più breve tempo possibile, naturalmente nel rispetto della legge. Siamo pronti, insomma".

Pallotta è stato molto duro con lei, auspicando un sindaco “competente per Roma” visto che sotto questa amministrazione è sfumato “un investimento da 750 milioni di euro”.

"Le parole di Pallotta valgono quel che valgono. E i tifosi della Roma lo sanno. La cifra di 750 milioni? Le dico solo che aveva promesso di pagare una multa per il bagno nella fontana e non l’ha fatto. Aveva promesso di ristrutturare un’altra fontana e non l’ha fatto. Andiamo avanti, conta solo il futuro".