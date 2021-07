Stadio Roma, oggi si revoca l'interesse pubblico

Nelle strategie societarie della Roma, la questione stadio resta centrale. Oggi la commissione Lavori Pubblici-Mobilità dovrebbe dare il via libera alla revoca dell’interesse pubblico legato al vecchio progetto di Tor di Valle.

La commissione in questione si era riunita la scorsa settimana in seduta secretata (c’è la questione legata ai rischi di causa da parte di Eurnova), ma stavolta si riunirà in seduta pubblica. Domani o giovedì toccherà all’assemblea capitolina andare al dibattito e al voto sulla revoca in questione. Non è escluso un ulteriore slittamento alla prossima settimana.

(Gasport)