Stadio della Roma, Raggi vede i Friedkin. Ma l'addio a Tor di Valle è ancora lontano

Prima il saluto con Josè Mourinho, poi il contatto con i Friedkin: questa in sintesi la giornata di ieri di Virginia Raggi al livello istituzionale. Lo scatto con lo Special One nei Musei Capitolini è un grande spot elettorale, anche se il dossier Tor di Valle rimane aperto. Sulla delibera con cui il Campidoglio dovrebbe dire definitivamente addio al progetto si è infatti alzato un polverone, e i Friedkin hanno necessità di chiudere il discorso quanto prima per non far slittare di un altro anno i tempi per la costruzione di un nuovo impianto.

