Stadio della Roma, Pallotta al veleno: Serve un sindaco»

La telenovela dello stadio di Tor di Valle non è finita con la revoca del pubblico interesse da parte dell'Assemblea Capitolina. Eurnova e Radovan Vitek hanno già annunciato cause risarcitorie e ricorsi al Tar, mentre la sindaca Virginia Raggi cerca di stringere i tempi anche in funzione elettorale.

Non è certo un tifoso della sindaca il vecchio proprietario, James Pallotta, che ha commentato il tweet di un tifoso su Tor di Valle: «Eravamo pronti a spendere 750 milioni di euro per un nuovo stadio, Goldman e altri potrebbero confermarlo e il sindaco fa questi commenti oggi? Per il bene di Roma vi prego di nominare un nuovo sindaco competente».

(Corsera)