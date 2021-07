Spinazzola torna azzurro, ma in tribuna: pronto per lui un palchetto a Wembley

Ci sarà anche Leonardo Spinazzola a Wembley, seduto tra gli ospiti in tribuna per osservare Italia-Inghilterra. In fondo il laterale della Roma lo aveva promesso: "Mi opero e vi raggiungo in finale", aveva comunicato ai suoi compagni di nazionale prima di abbandonare il ritiro di Coverciano.

Spinazzola starà in albergo con i compagni e li seguirà fino a quando non scenderanno in campo. Per poi accomodarsi nel settore alle spalle della panchina di Mancini. La squadra, con il commissario tecnico in testa, ha promesso di dedicare la eventuale vittoria dell'Europeo al giocatore giallorosso.

(Il Messaggero)