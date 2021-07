Spinazzola sale sul charter e dà la carica agli azzurri

Il campo da cui arrivano le risate è il Tottenham Hotspur Training Centre a Enfield, nord di Londra, una trentina di chilometri da Wembley. Al suo interno c’è anche “The Lodge”, l’hotel da 40 camere in cui alloggia la spedizione azzurra in vista della finale contro l'Inghilterra. La bolla prosegue in questa struttura, davanti alla quale ieri stazionavano un centinaio di tifosi con bandiere e magliette. Alla spedizione ha preso parte, come promesso, anche Spinazzola, decollato ieri mattina da Firenze assieme alla squadra. Sgradite compagne di viaggio le stampelle, alle quali per il momento non può sfuggire. “Spina”, apparso sorridente e di buon umore, si è seduto in panchina a osservare la rifinitura e la sua presenza, dopo la pioggia di dediche arrivate dallo spogliatoio, contribuirà ad aggiungere un ulteriore stimolo nei compagni. . La sgambata è iniziata con un po’ di torello (preceduto dall’immancabile sfida a colpire la traversa dalla distanza), seguito da esercitazioni tecniche e e dal discorso motivazionale di Mancini.

(gasport)