Spina Day, tra dolori e pensieri

La visita effettuata ieri al Sant'Andrea, ha soltanto confermato quello che purtroppo già sapeva: Leonardo Spinazzola ha riportato la rottura sottocutanea del tendine d'Achille sinistro. i tempi post-intervento sono abbastanza lunghi. Normalmente intorno ai 6 mesi. Qualcosa in più si saprà in giornata. Leonardo è atteso dal professor Orava dell'Hospital NEO di Turku, Finlandia. Spinazzola ieri ha lasciato la comitiva azzurra, non prima di essere omaggiato da un lungo applauso di gruppo, al quale sono poi seguiti gli abbracci dei compagni e quello, commosso, del ct Mancini. Anche Mourinho ha chiamato il calciatore, rassicurandolo sul fatto che lo aspetterà. Lo ha ricevuto a Trigoria, intrattenendosi con Leo e Pinto. Oltre al dramma personale del ragazzo, il ko rappresenta una tegola tecnica e finanziaria per la Roma. Leonardo, infatti, era ritenuto dallo Special One uno dei perni del prossimo anno. Ora è caccia al sostituto. La possibilità più semplice è quella di prendere Biraghi in prestito. Appare tuttavia difficile che il tecnico possa accontentarsi. Offerti sia Emerson che Alonso. Ieri Ramadani ha proposto lo spagnolo. I rapporti con l'agente sono fittissimi. Con lui, infatti, si sta discutendo sia l'ingaggio dello svincolato Maksimovic (ma prima serve che Fazio saluti) che dell'ala dell'Eintracht Kostic. Il sogno è Gosens: i costi appaiono però proibitivi e sul laterale tedesco è in netto vantaggio la Juventus.

(Il Messaggero)