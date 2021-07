«Resta alla Roma» è stata la richiesta fatta a Chris Smalling dai tifosi presenti ieri a Trigoria. I romanisti ieri fuori dal "Fulvio Bernardini" hanno circondato la macchina dell'inglese pensando che dentro ci fosse Mourinho. La Roma non lo considera più incedibile, ma per il momento non sono arrivate offerte per il difensore acquistato lo scorso anno dal Manchester United.

(Corsera)