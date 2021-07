Smalling benedice Mou: "Roma, la scelta giusta"

Chris Smalling, difensore della Roma arrivato nella passata stagione all'ultima giornata di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BBC in cui, tra le altre cose, ha elogiato la figura di José Mourinho, con cui ha lavorato e vinto con la maglia del Manchester United. «È stato un bene essere allenato da lui, abbiamo vinto un trofeo e mi ha fatto capitano in quella finale di Europa League. Avere quindi un allenatore che ti conosce è un bene. So quanto sarebbe importante portare un trofeo qui, la storia di José mostra che la Roma ha scelto l’uomo perfetto. Spinazzola è entrato e mi ha colpito con una stampella. Per fortuna ha tenuto lontano la sua medaglia...».

(gasport)