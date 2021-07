Sky va all'Antitrust contro Tim su diritti per la Serie A

La guerra sul calcio italiano continua. E presenta sempre nuove sfide. A lanciarla questa volta è Sky Italia che dopo l'esposto all'Antitrust sull'accordo in essere tra Dazn e Tim sulla trasmissione delle partite della Serie A per il triennio 2021-2024 ha deciso di alzare l'asticella. La pay tv satellitare è intenzionata a depositare in queste ore un nuovo ricorso all'authority di mercato. Nel dettaglio, da quel che trapela, il network è legato ai profili della pubblicità che viene fatta da Tim e dalle comunicazioni ai potenziali nuovi clienti, molti dei quali potrebbero decidere di abbandonare la piattaforma satellitare per aderire all'offerta di TimVision. Un pacchetto lanciato a prezzi concorrenziali, che comprende anche l'offerta sportiva (Champions League) di Infinity+ (Mediaset) e il box che consentirà di fungere da backup per le immagini di Dazn. Nelle carte che la pay tv sta per depositare all authority presieduta da Roberto Rustichelli ci sarebbe la richiesta di una apertura di una inchiesta in merito a un possibile profilo di pubblicità ingannevole oltre alla conseguente domanda di inibizioni di tali pratiche. Un percorso, quindi, ancora tutto da definire e che vedrà l' Antitrust ancora chiamata in causa su questo tema a poco meno di un mese dall' avvio dei match.

(Milano Finanza)