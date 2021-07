E' quello di Eldor Shomurodov il nome più caldo per l'attacco della Roma: contatti avanzati tra Tiago Pinto e il Genoa, che ha fissato il prezzo del cartellino a 15 milioni di euro. Una cifra che i giallorossi potrebbero raggiungere anche attraverso l'inserimento di alcune contropartite tecniche, scelte tra i giovani del vivaio. Non farà parte della trattativa Pedro, che il club di Trigoria ha tentato di inserire ma che non rientra nei parametri economici del Grifone.

(corsera)