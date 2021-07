Shomurodov, la Roma arruola un nuovo guerriero: «Mou è il mio mito»

La capacità che ha mostrato la Roma di non tirarsi indietro quando in campo si litiga - è successo con la Triestina e, soprattutto, col Porto - è piaciuta parecchio ai tifosi, che vedono nella vocazione gladiatoria il primo “green pass” verso la rinascita. La soddisfazione di Mourinho, d'altronde, si è già materializzata in una frase su Intagram che ha il crisma della romanità. «Habemus squadra.

Entro oggi si chiuderà la trattativa per Shomurodov. La valutazione data al giocatore oscilla intorno ai 18 milioni e la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo dopo un certo numero di presenze, più forse una percentuale sulla eventuale rivendita. Ovvio che il club di Preziosi (a cui piace Pedro, ma ha un ingaggio alto), stia cercando un sostituto, per questo sta lavorando su più tavoli. Fra questi, uno che riguarda uno scambio di giovani fra le due società. Alla Roma sembra interessare Gabriele Cagia, 17 anni, difensore centrale, mentre il Genoa (come tanti) ha messo gli occhi sui baby Zalewski e Ciervo. Insomma, visto che l'ipotesi Azmoun (il preferito di Mou) sembra impraticabile, Shomurodov è più avanti al “rivale” Sorloth del Lipsia nelle gerarchie giallorosse, che nell’attaccante vedono l’uomo giusto per cercare la profondità, proprio come vuole l'allenatore portoghese.

(Gasport)