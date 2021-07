L'ingresso è di quelli hollywoodiani, ma per ora Mourinho mantiene un profilo basso. Si continua a lavorare al documentario che vedrà protagonista il suo matrimonio con la Roma, ma intanto nulla viene lasciato al caso: nemmeno la riservatezza dei Friedkin. Ed anche l'uscita di scena è di quelle concrete, senza sfarzi: alla fine dell'evento Mourinho taglia corto per andare a fare ciò che per cui è stato chiamato. Lavorare duro.

(Il Messaggero - A. Sorrentino)