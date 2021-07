Serie A, i fondi tornano in partita

Il clima in Lega Serie A non è tranquillo, le tensioni tra i presidenti dei 20 club sono all'ordine del giorno e non solo per il caso Salernitana. Dopo l'assegnazione dei diritti tv 2021-2024 a Dazn-Tim (10 partite di cui sette in esclusiva per 840 milioni all'anno) e Sky (3 partite in co-esclusiva), i fondi di private equity che nei mesi scorsi si erano palesati per aderire al progetto della media company stanno tornando alla carica.

Cvc e Advent in particolare, supportati da Fsi, hanno ripreso in mano il dossier, sponsorizzato dal presidente della Lega, Paolo Dal Pino, e stanno cercando sponde con alcune società del massimo campionato. Al punto che Giampiero Mazza, managing partner di Cvc in Italia e l'omologo di Advent, Francesco Casiraghi si sono incontrati nei giorni scorsi a Milano.

In Lega, oltre a Dal Pino, ci sono esponenti di diverse squadre che non sono contrari a questa opzione. C'è, però, ancora da superare l'ostacolo rappresentato da Juventus, Milan e Inter.

(MF - Milano Finanza)