Saranno i nuovi tecnici a cambiare le squadre

[...] . I trasferimenti saranno molti, quasi tutti prestiti, ma non ci sarà il giocatore che cambierà la squadra. Quel compito toccherà ai tecnici. A incidere di più sarà Mourinho. La Roma è sempre stata una squadra di buona qualità, ma di poco carattere. Mourinho saprà darglielo, potrebbe diventare la sorpresa della stagione [...]. L’impegno della società nei suoi confronti è immenso, non prevede fallimenti. Servirà un Mourinho che governa più di uno che stupisce. Servirà misura, non la sua dote migliore.

Allegri è più avanti perché torna dentro le sue abitudini e perché ha la proprietà più forte [...]. Inzaghi sa costruire squadre, conosce il calcio, non so se sia già all’altezza dell’Inter [...].

Spalletti andrà benissimo a Napoli, è un capitano di carisma, parla molto ma non si apre mai. Ideale in una piazza dove parlano tanto gli altri. Il suo mercato migliore sarebbe non fare mercato [...]. Ma il lavoro migliore lo farà Sarri alla Lazio. È la sua società, pochi comandanti, ottima organizzazione. Può essere lui il tutto.

(Corsera - M. Sconcerti)