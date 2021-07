Roma, Vina ufficiale. Xhaka e Diaz in arrivo. I bad boys per Mou

LEGGO (F. BALZANI) - Il mercato della Roma entra nel vivo. Ieri, infatti, Tiago Pinto è stato fermato da alcuni tifosi a Trigoria e si è lasciato andare: «Abbiamo preso Vina». Già qualche ora prima era arrivata la notizia dell'accordo col Palmeiras che cede il terzino uruguaiano per 10 milioni più 3 di bonus. Una scelta precisa di Mourinho. Vina entro il weekend sarà nella capitale e partirà quindi per il ritiro in Portogallo del 26. Quel giorno dovrebbe esserci pure Xhaka: «Il mercato sta andando bene. Per Xhaka vediamo, uno alla volta». E la volta buona sta per arrivare pure grazie al passo in avanti della Roma disposta ad arrivare a 18 milioni. Due bad boys per Mou in attesa di Diaz (offerti 25 milioni più bonus).

Pinto ha poi rilasciato la battuta su Totti che meriterebbe un approfondimento: «Un suo ritorno? La sua voglia non è la mia». Qualche ora dopo ha smorzato ufficiosamente. Stasera due appuntamenti: alle 21 la Roma gioca contro la Triestina (diretta Sportitalia), mentre alle 21,30 i gruppi della Sud si sono dati appuntamento a Piazza del Popolo per celebrare il 94° compleanno del club.