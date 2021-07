Roma, Spinazzola rincuorato da Mou. Emerson e Bensebaini, richieste troppo alte

Altro contatto Mourinho-Spinazzola: dopo la telefonata dei giorni scorsi il tecnico portoghese ed il laterale si sono incontrati a Trigoria, dove hanno intrattenuto una chiacchierata. Lo Special One ha voluto rincuorare l'ex Atalanta e Juventus in vista del lungo percorso di recupero per l'infortunio al tendine d'Achille. Intanto Tiago Pinto lavora per trovare un sostituto dell'esterno. Chieste informazioni per Emerson che costa 20 milioni: valutazione - simile a quella di Bensebaini - ritenuta alta.

(Corsera)