Roma, Rui Patricio primo regalo per Mourinho: c'è l'accordo. Forse già oggi nella capitale

[...] La Roma è pronta a ufficializzare l’acquisto di Rui Patricio. Il portiere ha la valigia pronta, sarà nella Capitale nei prossimi giorni, forse già oggi. La Roma e il Wolverhampton si sono avvicinate ulteriormente nelle ultime ore, Tiago Pinto ha voluto accelerare per accontentare Mourinho dopo aver messo a punto la doppia cessione di Ünder e Pau Lopez al Marsiglia. Balla un solo milione di differenza: 10+3 è l’offerta della Roma, 11+3 la richiesta del club inglese, ma l’accordo è in arrivo. [...] L’ufficializzazione arriverà nelle prossime ore, al massimo questa mattina.

Per sbloccare l’operazione è stato decisivo il parere di José Mourinho, che ha convinto Tiago Pinto a puntare deciso sull’esperienza del connazionale per dare sicurezza alla difesa, che da qualche anno, dopo la partenza di Alisson, non ha più avuto un portiere affidabile. [...]

(Corriere dello Sport)

