Roma, recuperati i leader servono ancora rinforzi

La Roma sta per concludere la prima parte del suo ritiro estivo. I giallorossi infatti, che questa sera scenderanno in campo contro il Debrecen a Frosinone, partiranno nella giornata di domani alla volta del Portogallo. Qui li attendono ancora allenamenti molto intensi e altre tre amichevoli, contro Porto, Siviglia e Betis. José Mourinho tiene alta l'attenzione dei suoi giocatori, puntando sull'aiuto interno dei leader ritrovati, Dzeko e Mkhtiaryan, e dei leader che stanno crescendo, Pellegrini, Zaniolo e Mancini. Lo Special One continua ad attendere rinforzi sul mercato, ma la lunga lista di esuberi presenti a Trigoria contina a rallentare le operazioni di Tiago Pinto, che dovrà ancora regalare alcuni tasselli alla formazione giallorossa in vista della prima gara ufficiale di Conference League in programma il 12 agosto.

(corsera)