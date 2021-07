Roma, per Pellegrini il rinnovo è più vicino. Veretout, nuovo ko

In casa romanista c’è un po’ di preoccupazione per le condizioni di Jordan Veretout. Il centrocampista francese non ha partecipato agli allenamenti di ieri per un risentimento muscolare al quadricipite della gamba destra, la stessa che lo tiene lontano dal campo da quasi tre mesi: la sua ultima presenza in partite ufficiali è datata 29 aprile, appena cinque minuti a Manchester nella semifinale di andata di Europa League persa 2-6 contro lo United. Dal giorno del raduno della squadra, il 6 luglio, Mourinho non lo ha avuto quasi mai a disposizione. Veretout ha svolto quasi sempre lavoro personalizzato, ma non è mai stato a convocato nelle prime tre amichevoli della squadra. Quasi certamente non ci sarà nemmeno domani (ore 19) a Frosinone contro il Debrecen. Sarà a disposizione, invece, Lorenzo Pellegrini. Proseguono gli incontri tra il suo agente Pocetta e Tiago Pinto, che stanno lavorando al rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Per il calciatore la centralità nel progetto giallorosso è un requisito importante tanto quanto l’accordo economico, che comunque deve essere trovato. Sarà protagonista anche Nicolò Zaniolo, che ieri è diventato papà di Tommaso: il calciatore ha chiesto (e ottenuto) un giorno di permesso da parte della società per stare vicino alla sua ex, Sara Scaperrotta.

(corsera)