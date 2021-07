Roma, Mourinho in attesa di rinforzi

Questa sera contro il Porto Mourinho svela la Roma, o parte di questa. Le amichevoli con Porto, Siviglia e Betis dovevano rappresentare il banco di prova in vista del debutto in Conference League (19 agosto) e soprattutto di quello in campionato (22). Tra tre settimane si inizierà a fare sul serio e lo Special One ha ricevuto soltanto uno dei regali tanto attesi sul mercato. Mourinho si adegua, preferisce il silenzio e non vuole mettere pressione al club ma è un po' il segreto di Pulcinella che si aspettasse qualcosa di più.

Calendario alla mano, resterebbe così una sola partita (amichevole del 14 agosto, agibilità dell'Olimpico permettendo) prima del debutto europeo e di quello con la Fiorentina in campionato per testare i volti nuovi.

Se dovesse rimanere Dzeko, Pinto si sta orientando su un attaccante che possa giocare insieme al bosniaco. Dopo Azmoun (Zenit) e Shomurodov (Genoa), il nuovo nome è Sorloth del Lipsia.

(Il Messaggero)