Roma, Mourinho al via: corse in vespa a Trigoria e attesa per Rui Patricio

Comincia con l'occhio vigile ai test atletici dei calciatori, un colloquio con Leonardo Spinazzola e un giro in vespa l'avventura di Josè Mourinho a Trigoria, anche se il primo vero allenamento con la squadra è fissato per domani. Dopo la vespetta regalata allo Special One dai Friedkin, ora il tecnico portoghese si aspetta i doni del calciomercato con Rui Patricio ormai in dirittura d'arrivo.

Anche oggi i calciatori della Roma arriveranno a Trigoria scaglionati, per effettuare tutti i test del caso. Si inizia dal nutrizionista, poi una serie di test misti tra parte morfofunzionale e parte fisioterapica (stabilometria, salti, nordbord isometrico). Il tutto per individuare parametri utili anche alla prevenzione individuale. Giovedì, poi, i classici test di natura performance.

Grande affetto, intanto, per Leonardo Spinazzola: non solo da parte di Mourinho, ma anche dei dirigenti presenti al centro sportivo e dei compagni di squadra. Nel frattempo Pinto cerca un sostituto. Bensebaini del Borussia Moenchengladbach è un’idea ma costa tanto (20 milioni, quelli che vuole anche il Chelsea per Emerson Palmieri). Restano in piedi le piste che portano a Dimarco e Biraghi.

Se non ci saranno intoppi, poi, oggi dovrebbe essere ufficializzata la partenza di Pau Lopez, che ieri ha svolto le visite mediche con il Marsiglia.

