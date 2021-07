Roma, Mou recupera Dzeko e Pellegrini. Mercato: Vina in pole per la fascia sinistra

Non ci sarà, invece, Riccardo Calafiori, dopo il colpo alla caviglia rimediato col Montecatini: a Trigoria nessuna preoccupazione per le sue condizioni (non sono stati fatti nemmeno i controlli strumentali), ma rimarrà a riposo precauzionale.

Fronte terzino sinistro: complicate le piste per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, il sogno resta Ramy Bensebaini del Moenchengladbach, che però non vuole privarsene in prestito (come invece vorrebbe la Roma) ma pretende una cifra tra 15 e 20 milioni di euro. Più abbordabile sembra essere Matias Vina del Palmeiras: si può prendere con meno di 10 milioni. Sembra essere svanito definitivamente, invece, Alex Telles, che si è detto felice della sua avventura allo United.

(Corsera)