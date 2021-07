Roma, Mou chiede i gol. Sul mercato rispuntano Azmoun e Yaremchuk

La Roma si prepara a scendere in campo ancora una volta questa sera a Frosinone contro il Debrecen, per la sua quarta amichevole estiva. José Mourinho sta lavorando con grande intensità a Trigoria, ma sembra voler sbloccare i suoi uomini offensivi (Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko) che su azione sono rimasti a secco ancora. Intanto però il club si muove sul mercato proprio per regalare un altro attaccante allo Special One, con Azmoun e, su cui il Bayer Leverkusen è in netto vantaggio, e Yaremchuk, il cenravanti del Gent. Il sogno si chiama Mauro Icardi, ma per far sbarcare l'argentino è necessario incastrare alcuni tasselli esternamente al club giallorosso.

