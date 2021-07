Un'occasione per vedere lo stato di preparazione dei suoi a pochi giorni dall'inizio del ritiro a Trigoria: Josè Mourinho ieri ha potuto testare la Roma in campo con il Montecatini a Trigoria. Ma ad osservare la squadra giallorossa non c'era solo lo Special One: sugli spalti di un blindatissimo 'Fulvio Bernardini' c'erano, infatti, anche Tiago Pinto e Dan e Ryan Friedkin, come riporta l'edizione odierna del quotidiano.

(Il Messaggero)