Roma già pazza di José: "Mi aspetto regali da Pinto e dai Friedkin"

Arrivato ieri a Roma, uno dei primi pensieri di José Mourinho è un messaggio diretto a Tiago Pinto con chiaro riferimento al mercato: «Per prima cosa aspetterò che arrivino dei regali. Spero che la proprietà e Tiago Pinto me ne facciano, perché ne sarei contento. Sarebbe uno stimolo in più, maggiore potenziale da sviluppare e con cui iniziare il processo».

Dopo anni di delusioni, José viene visto come l’unica fonte di salvezza. E più di 500 persone (tra Ciampino e Trigoria) glielo hanno voluto manifestare di persona. Partito da Lisbona (con tre componenti dello staff: João Sacramaneto, Nuno Santos e Carlos Lalin), ha viaggiato sul jet privato N1F dei Friedkin, guidato però direttamente dal presidente della Roma Dan. Dopo lo sbarco, tappa a Trigoria, dove osserverà una quarantena "light".

La gente con Mourinho si aspetta ora il salto di qualità e il portoghese lo sa bene: «La proprietà vuole lasciare un’eredità per gli anni futuri, vuole creare le basi per il successo. E spero che questo arrivi mentre sono qui. Vogliamo creare una Roma vincente, ma anche un futuro vincente. Non vogliamo che il successo sia un momento isolato».

