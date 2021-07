Roma Femminile, Spugna: "La mia squadra farà tanti gol"

Ha rilasciato una lunga intervista per le pagine del quotidiano Alessandro Spugna, nuovo tecnico della Roma Femminile alle prese con la preparazione della stagione alle porte. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Partiamo dall'inizio, dalla chiamata della Roma.

«Non me l'aspettavo. È stata motivo di soddisfazione e di orgoglio. Ma immediatamente dopo, passato quell'attimo, ho capito subito che avrei avuto un'enorme responsabilità. Sono in un club troppo importante».

Primi giorni di ritiro: che squadra ha trovato? E soprattutto pensa che sia un organico pronto per andare a prendersi gli obiettivi?

«Intanto ho trovato delle ragazze pronte. Che hanno evidentemente lavorato in vacanza e che hanno dimostrato in questo modo una grande professionalità. È stato un grande vantaggio poter partire da una condizione atletica soddisfacente. E nonostante alcune assenze che in questo momento abbiamo, credo che la rosa sia completa. Abbiamo messo i tasselli giusti per completarla e per renderla veramente competitività».

Che Roma sarà sotto il profilo tattico? L'anno scorso è stata una squadra brava a cambiare in corsa.

«Penso di poter avere tante soluzioni, e non sono uno che parla di un sistema di gioco solo. Mi piace pensare che questa possa essere una squadra che può variare tanto, soprattutto in fase offensiva abbiamo delle calciatrici molto brave. Abbiamo delle idee di massima, ma pensiamo che in base alle gare che andremo ad affrontare, senza snaturare le nostre caratteristiche, riusciremo ad avere tante soluzioni. Con le qualità tecniche che ci ritroviamo dentro la rosa deve essere così».

[...]

(Il Messaggero)