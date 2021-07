Roma Femminile: domenica test con il Napoli. Poi le sfide con Psg, Bayern e Lione

La preparazione in vista della prossima stagione della Roma Femminile proseguirà al Terminillo fino al prossimo venerdì. Poi il ritorno nella capitale, l'amichevole in Abbruzzo con il Napoli il primo agosto e la partenza per Tolosa: lì le giallorosse di Spugna saranno impegnate in un torneo amichevole con Psg, Lione e Bayern Monaco.

E se Claudia Ciccotti tornerà a lavorare con il gruppo nei prossimi giorni, oggi Lazaro si sottoporrà ad un tampone di controllo: in caso di negatività si aggregherà alle compagne interrompendo isolamento e lavoro individuale.

Doppie sedute d'allenamento fino a giovedì, quindi, poi venerdì sessione mattutina prima di tornare nella Capitale.

(Il Messaggero)