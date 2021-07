Roma, febbre da Mou: il nodo è la quarantena

L'arrivo di Josè Mourinho è atteso domani, ma ci sono diversi nodi da sciogliere: innanzitutto non è escluso uno slittamento a sabato per motivi organizzativi. Sulla questione permane un certo riserbo, segnatamente per due ragioni: la prima è che la Roma vuole seguire le indicazioni delle istituzioni ed evitare assembramenti all'aeroporto, la seconda riguarda invece la quarantena dello Special One. Se non verranno concesse deroghe, infatti, il nuovo tecnico della Roma dovrà isolarsi per 5 giorni. Mou è infatti passato per il Portogallo, ma negli ultimi 15 giorni è stato in Inghilterra.

L'incertezza frena anche l'annuncio della presentazione, che avverrà la prossima settimana in Campidoglio, terrazza Caffarelli.

(Corsport)