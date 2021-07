Roma, ecco Rui Patricio. Ora si insiste per Xhaka e si cerca il vice Spina

Rui Patricio è atteso domani per le visite mediche (questa sera, forse, potrebbe già sbarcare in città). Operazione alle battute finali con il portiere portoghese che passerà dal Wolverhampton alla Roma per circa 10 milioni di euro più bonus.

Occorrerà, poi, chiudere la lunga trattativa con l'Arsenal per Granit Xhaka: il centrocampista da tempo ha raggiunto un accordo con la società giallorossa per un contratto quadriennale, ma il club inglese non chiede meno di 20 milioni e Tiago Pinto cerca di limare la distanza tra domanda e offerta. Xhaka resta una priorità, soprattutto in caso di addio di Villar (che piace all’Atletico Madrid) e Diawara (seguito in Premier).

Per la fascia sinistra, alla ricerca di un sostituto di Spinazzola, tra quelli realmente fattibili il preferito sembra essere Ramy Bensebaini del Borussia M'Gladbach. I tedeschi, però, non chiedono meno di 15 milioni e quindi si prova a lavorare sulle formule, anche se non è affatto semplice. Oltre ad Emerson Palmieri, si seguono Dijks e Hinteregger.

Al Chelsea, invece, piace da tempo Gianluca Mancini, che è in attesa del rinnovo di contratto. I londinesi potrebbero anche offrire in parziale contropartita il francese Kurt Zouma: la Roma non ha intenzione di vendere l’azzurro.

(Gasport)