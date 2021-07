Roma, come è difficile fare a Mourinho il regalo di un terzino

Spinazzola starà fuori per 6-7 mesi. Purtroppo per Mourinho il suo sostituto designato, cioè Calafiori, non riesce a uscire da una serie di contrattempi non certo gravi come quelli di Leo ma che non gli permettono di giocare con continuità. Ha saltato anche l’amichevole di ieri contro la Ternana per un colpo alla caviglia subito nella prima uscita contro i dilettanti del Montecatini. Mourinho è stato costretto a far giocare nel ruolo di terzino sinistro il giovane e promettente croato Amir Feratovic, in realtà un difensore centrale. È chiaro che alla Roma serva un terzino sinistro e l’allenatore portoghese l’ha richiesto espressamente a Tiago Pinto anche nella sua presentazione alla stampa. La Roma vorrebbe trovare una soluzione in prestito, con diritto di riscatto a una cifra prefissata. Una soluzione che rende impossibile arrivare ad Alex Telles del Manchester United (sul quale si è mossa anche l’Inter) e molto difficile convincere il Borussia M’Gladbach a lasciar andare Bensebaini (i tedeschi chiedono 20 milioni). Discorsi simili per Marcos Alonso e Emerson Palmieri del Chelsea. È uscito così un nuovo nome: quello di Faitout Maouassa, 23 anni, difensore esterno del Rennes, di origini congolesi ma con 6 presenze nella nazionale under 21 della Francia. Il Rennes lo valuta 10 milioni, ma il suo contratto è in scadenza nel 2022 e questo potrebbe abbassare le pretese dei francesi. In Brasile è stato fatto un sondaggio anche per Matias Viña del Palmeiras, 23 anni, nazionale uruguaiano (16 presenze, le ultime nella recentissima Coppa America) che ha il vantaggio di avere già il passaporto italiano. La richiesta del Palmeiras è di 18 milioni, decisamente troppo elevata.

(corsera)