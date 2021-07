Roma, c'è il jolly del gol: ecco Shomurodov. E Mou aggiunge velocità in attacco

Se all'annuncio di Josè Mourinho da parte della Roma i tifosi immaginavano forse nomi di altro calibro, non si può certo dire che ai nuovi acquisti giallorossi manchi la 'fame'. Vale per Rui Patricio, Vina, e anche per Eldor Shomurodov che dopo le visite mediche di rito si aggregherà al resto del gruppo in Portogallo. L'attaccante uzbeko è stato acquistato proprio perché ha caratteristiche differenti rispetto agli altri calciatori offensivi in rosa: soprattutto nei match in cui gli avversari lasciano tanto spazio dietro la linea difensiva, il classe '95 può risultare fatale.

Ma lo Special One ha in mente anche altro, cioè far giocare la Roma con due punte, con l’uzbeko sulla fascia o anche lui da centrale. In questo caso, i movimenti dei due attaccanti paiono abbastanza leggibili. Dzeko è quello deputato ad “accorciare”, mentre Shomurodov è destinato a cercare di più la profondità, dando così ai centrocampisti linee di passaggio differenti.

(gasport)