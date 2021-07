Roma, al via oggi l'era targata Mou

LEGGO (F. BALZANI) - L'era Mourinho avvia lo start. Oggi, infatti, a Trigoria si radunerà la Roma agli ordini (a distanza, causa quarantena) dello Special One che vedrà sfilare quasi tutta la rosa da Dzeko a Zaniolo passando per Veretout, Pellegrini e Smalling. Un ritiro nel caldo bollente di Trigoria che durerà fino al 25 e vedrà i giallorossi in amichevole contro Reggina (il 18) e Ternana (il 25). Poi si volerà a Faro in Portogallo per la seconda parte del lavoro e per le gare contro Betis e Siviglia.

I primi tre giorni saranno esclusivamente dedicati ai test atletici in palestra, giovedì pomeriggio il primo allenamento di Mou (mentre alle 13,30 verrà presentato in Campidoglio). Tante le novità, le più importanti arrivano dall'area scouting che sarà completamente rinnovata e lavorerà a Trigoria in comparto con lo staff tecnico.

Cinque i nomi nuovi: Fontes (ex Leicester), Paresce (ex Milan), Mauro Leo (ex Juve e Inter), Weimar (ex Leverkusen) e Alessio Scarchilli. Anche loro aiuteranno i Friedkin per i regali da consegnare a Mourinho.

Rui Patricio è atteso domani a Roma, per Xhaka siamo ai dettagli ma serve un vice Spinazzola (operato ieri in Finlandia e out 7 mesi). Piace Reinildo Mandava, classe '94 tra i protagonisti dello scudetto del Lille. È in scadenza nel 2022 e costa sui 10 milioni. In ballo resta Alonso.